شرطة القصيم تطيح بسارقي الإبل

أطاح مخفر شرطة الشيحية شمال محافظة البكيرية، بتشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، امتهنوا سرقة الإبل من الحظائر الخاصة بالماشية.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: ” بلغ أفراد هذا التشكيل 7 متهمين من جنسية إفريقية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس”.

وأشار السحيباني إلى أن إجراءات البحث والتحري أسهمت في رصد المتهمين والقبض عليهم، وقد ضبط بحوزتهم مركبة نقل خاصة استخدموها لهذا الغرض؛ حيث أقروا عند سماع أقوالهم بمسؤوليتهم عن تلك السرقات التي شملت محافظتي عنيزة وعقلة الصقور ومركز الشيحية، ليجري إيداعهم التوقيف وتستكمل إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة بحقهم.