إحباط 4 محاولات لتهريب 135 ألف حبة كبتاجون

نجح جمرك مطار الملك خالد الدولي في إحباط أربع محاولات تهريب 134.988 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة ضمن عدد من الإرساليات التي وردت للمملكة عبر المطار.

وبين مدير عام جمرك المطار سلطان الفهيد أن الجمرك تمكّن من إحباط تهريب تلك الممنوعات من خلال أربع محاولات، حيث وردت أولاً للجمرك إرسالية عبارة عن أحذية نسائية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على 67.108 حبة كبتاجون كانت مُخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف بعض الأحذية الموجودة ضمن الإرسالية.

وأضاف الفهيد وفي المحاولة الثانية التي تم إحباطها عُثر على 37.550 حبة كبتاجون كانت مُخبأة بداخل إرسالية عبارة عن “تلفاز”، وعُثر أيضًا على 11.596 حبة كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن “سيارة أطفال” تعمل بالكهرباء، حيث تم إخفاء حبوب الكبتاجون داخل عجلات اللعبة.

في حين تم إحباط المحاولة الرابعة التي كانت عبارة عن محاولة تهريب 18.734 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في إرسالية سجاد.



