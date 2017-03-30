إصابة عشريني بطلق ناري في القطيف

أصيب مواطن عشريني، مساء أمس الأربعاء، بطلق ناري في فخذه إثر تعرضه لأطلاق نار من شخص مسلح يستقل دراجة نارية بالقرب من منزله بحي المدني بالقطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الساعة الثالثة والنصف من مساء أمس الاربعاء تبلغ مركز شرطة وسط القطيف من مستشفى القطيف المركزي عن اسعاف مواطن عشريني مصاب بطلق ناري بالفخذ وحالته الصحية مستقرة .

وقد افاد بانه واثناء تواجده بالقرب من منزله بحي المدني بالقطيف تعرض لأطلاق النار من شخص مسلح يستقل دراجه ناريه لاذ بعدها بالفرار، تمت مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة للكشف عن ملابساتها