تأهل الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتفاق بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافستات الدور ربع النهائي من البطولة.

وبذلك يلتقي فريق التعاون مع الفائز من مباراة النصر والهلال غداً السبت في دور الأربعة.

وتقدم التعاون بهدف السبق عن طريق البرتغالي ريكاردو ماتشادو في الدقيقة 19 بعد أن تابع عرضية اليوناني سان مارتن وحولها بقدمه على يمين الحارس الاتفاقي أحمد الكسار، لكن الاتفاق نجح في تعديل النتيجة عبر المدافع الكاميروني أمينو بوبا من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء، اكتفى حارس مرمى التعاون فهد الشمري بمتابعتها وهي تعانق شباكه في الدقيقة 25.

ولم تدم فرحة لاعبي الاتفاق بالتعادل سوى 7 دقائق فقط، اذ سرعان ما وضع اللاعب سعيد الدوسري فريقه التعاون في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، رمى الاتفاق بكل ثقله من أجل تعديل النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 78 عبر البديل هزاع الهزاع لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين، ومن ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق التعاون.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (١٤) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)