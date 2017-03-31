«التدريب التقني» تطرح 2000 وظيفة رجالية ونسائية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح مسابقة وظيفية للمواطنين من الجنسين لسد احتياجاتها في عدد من الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة في تخصصات عدة على الوظائف الشاغرة والمشغولة بالمتعاقدين.

وأكدت المؤسسة أن عدد الوظائف المطروحة للرجال هو 1660 وظيفة، وللنساء 349 وظيفة، وبدأ التقديم عليها من يوم أمس الخميس، ويستمر حتى نهاية يوم 9 رجب الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.tvtc.gov.sa) الذي سيوفر المعلومات والشروط للتقديم على المسابقة الوظيفية. أما مجالات الوظائف المعلن عنها فهي: اتصالات، إدارة مكتبية، إلكترونيات، إنتاج، إنتاج حيواني، إنتاج كيميائي، تبريد وتكييف، تسويق، تطبيقات مكتبية للمعاقين سمعياً، رياضيات، سياحة وسفر، علوم أغذية، علوم بيئة، علوم صحية، علوم وبرمجة الحاسب، فندقة، فيزياء، لغة إنجليزية، محاسبة، محركات ومركبات، مختبرات كيميائية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة مساحة، هندسة معمارية، هندسة وشبكات الحاسب، علوم شرعية، لغة عربية، أجهزة طبية، ألمنيوم، إنتاج طعام، تمديدات صحية، خدمة طعام، خياطة، صفائح معدنية، طباعة، لحام، نجارة، نجارة مسلحة، إرشاد، أعمال الحج والعمرة، باحث في مجال التدريب التقني والمهني، إحصاء ، إدارة مستودعات، كيمياء حيوية، وإدارة مشاريع. ويأتي توجه المؤسسة لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً في المجالات التقنية والمهنية لمواكبة خطتها في التوسع بتقديم البرامج التدريبية لأبناء وبنات الوطن بمختلف مناطق المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية في الكليات والمعاهد التقنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٣) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)