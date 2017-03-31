أمير نجران يشيد بإنسانية رجال الطوارئ في خدمة ضيوف الرحمن

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالإنجازات والبطولات التي يحققها رجال قوة الطوارئ الخاصة على الميدان، والتضحيات التي يقدمونها من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وضرب كل من يحاول تعكير صفو الطمأنينة والأمان التي ينعم بها المواطن والمقيم، فضلا عن مبادراتهم الإنسانية التي تتجلى بوضوح في خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين وزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك أثناء مباركته في مكتبه بالإمارة، أمس، تعيين العقيد ركن عامر بن علي آل عامر، قائدًا لقوة الطوارئ في نجران، والعقيد مظلي عمر بن علي القحطاني، مساعدًا له، والمقدم ضيف الله بن محمد الشمراني، قائدًا للقوة في محافظة شرورة، فيما كرّم العقيد ركن مفلح بن محمد الشهراني بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة الطوارئ الخاصة في المنطقة، معربًا سموه عن أمنياته لهم بالتوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

حضر اللقاء مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن علي الجلعود. إلى ذلك، كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرًا عامًا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة، معربًا عن شكره له على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي.

في المقابل أعرب سموه عن أمنياته بالتوفيق للمكلف بتسيير عمل فرع الوزارة، أحمد بن علي الطالبي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٦) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)