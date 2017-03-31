طرحت الجهات المشاركة في يوم المهنة السابع بجامعة الملك فيصل، أكثر من 2000 وظيفة شاغرة للخريجين.

وكانت فعاليات اليوم التي أقيمت برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي تحت شعار «وظيفتك تصنع ثروتك»، اختتمت أعمالها، أمس الأول، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالرحمن العنقري، وعدد من العمداء والمشرفين ومديري الجهات الحكومية وممثلي الجهات المشاركة، بمشاركة أكثر من 33 شركة وطنية في مختلف التخصصات واستمرت على مدار ثلاثة أيام.

وأكد الدكتور العنقري حرص الجامعة على تنظيم اليوم لإتاحة الفرصة للخريجين للالتقاء بكبرى الشركات، والحصول على فرص وظيفية مناسبة، مضيفاً أن فعالية هذا العام شاركت فيها شركات هندسية وطبية وتعليمية. من جانبه، أكد المشرف على مكتب الخريجين الدكتور مهنا الدلامي أن الجامعة دأبت على تنظيم هذا الحدث السنوي إيماناً منها بضرورة توفير أفضل الفرص الوظيفية لأبنائها الطلاب، مبيناً أن مكتب الخريجين يقدم برامج ودورات تأهيلية للطلاب حول كيفية كتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية وغيرها من الدورات التأهيلية لسوق العمل، كما يتميز بتوفير بوابة إلكترونية خاصة تقدم خدمات إلكترونية للتوظيف.

يذكر أن المعرض استقبل آلاف الزوار من الطلاب والخريجين لمقابلة الشركات الموجودة والحصول على الفرص الوظيفية التي تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وميولهم، حيث زاره أكثر من 6000 زائر من طالبي الوظائف، كما طرحت الجهات المشاركة أكثر من 2000 وظيفة شاغرة للخريجين على مدار ثلاثة أيام متتالية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٤) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)