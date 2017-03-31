افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة

افتتح المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أمس، في فندق «نارسيس» بالرياض، أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة.

وأوضح الربيعة أن مشاركة المملكة ومساهمتها في إطلاق هذه المبادرة التنموية المتمثلة في الصندوق لم تكن أمراً مستحدثاً، بل هي امتداد لنهج قويم درجت عليه المملكة قيادة وشعباً، وازدان به سجل عطائها الإنساني المفعم بالشواهد والوقائع المسطورة في وجدان الشعوب التي تكبدت مرارة الجهل والفقر والمرض والمجتمعات التي أرهقتها الكوارث والأزمات.

ويسعى الصندوق لمساندة 57 دولة إسلامية هم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمبلغ إجمالي مليارين ونصف المليار دولار، ملياران مقدمة من البنك الإسلامي و500 مليون دولار من الدول الأعضاء وفي مقدمتهم المملكة، حيث تبرعت المملكة بـ100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٢) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)