«الخارجية»: لا صحة لخبر إلغاء ديون العراق

علق مصدر مسؤول بوزارة الخارجية على الخبر المنشور في موقع وزارة الخارجية العراقية الذي نسب لوزير الخارجية عادل الجبير، عن كشفه نيّة المملكة إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، مؤكداً عدم صحة ما جاء في الخبر.

وأكد المصدر حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع العراق، وتكثيف التواصل بين المسؤولين في البلدين وعلى أعلى المستويات، الذي عكسه اللقاء الذي تم بين خادم الحرمين، ورئيس الوزراء العراقي، على هامش أعمال القمة العربية الأخيرة في الأردن.

من جهة أخرى أودع الصندوق السعودي للتنمية 30.8 مليون دولار في حساب الحكومة الفلسطينية.

وأوضح سفير المملكة لدى مصر أحمد قطان، أن المبلغ يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية للفترة من ديسمبر 2016م حتى مارس 2017 بواقع 7.7 مليون دولار شهرياً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٢) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)