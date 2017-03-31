بدء استقبال المستفيدين من «وطن بلا مخالف» في الطائف وحائل

بدأت جوازات محافظة الطائف أمس الأول استقبال الوافدين المستفيدين من حملة «وطن بلا مخالف».

وحددت جوازات المحافظة موقعين لاستقبال الراغبين في الاستفادة من الحملة، والمتمثلة في الإعفاء من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة «مرحل».

وأبانت أنه ينبغي على المستفيد مراجعة إدارتي الجوازات ومتابعة الوافدين، ليتسنى له الاستفادة من الحملة.

وأفادت أن المستفيدين من الحملة هم المتأخرون عن المغادرة من القادمين بتأشيرة حج وعمرة وزيارة ومرور، فيتوجب عليهم مراجعة منافذ الخروج مباشرة، والمتسللون إلى أراضي المملكة ومن قدم بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة نظامية بعد 90 يوماً من قدومه، بالإضافة إلى من يحمل إقامة نظامية في البلد وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها، بالإضافة إلى من عليه مخالفة حج دون تصريح ومن عليه بلاغ هروب قبل تاريخ الإعلان عن المهلة، فعليه مراجعة إدارة متابعة الوافدين بجوازات المحافظة، لاستكمال إجراءاتهم ليتمكنوا من المغادرة.

إلى ذلك، بدأت جوازات منطقة حائل أمس، استقبال وإنهاء إجراءات المستفيدين من الحملة الوطنية الشاملة لترقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف».

وقام مدير جوازات منطقة حائل العميد مشبب بن محمد القحطاني، بجولة تفقدية لمواقع استقبال المستفيدين التابعة لجوازات المنطقة للاطمئنان على سير العمل، مؤكداً أن الحملة التي تستمر 90 يوماً مشروطة بمغادرة المملكة حسب الآلية الموضوعة لذلك، حاثاً المستفيدين على المبادرة وسرعة المراجعة للاستفادة من الحملة.

يذكر أن مواقع استقبال المخالفين بالمنطقة هي إدارة جوازات المنطقة، وإدارة الوافدين بحائل، وجوازات مطار حائل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٦) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)