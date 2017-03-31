رسالة خطية إلى وزير الداخلية القطري

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس رسالة خطية، إلى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر، عبد الله بن عبد العزيز العيفان، خلال استقباله له أمس. إلى ذلك وجَّه، ولي العهد بمنح المستفيدين من فرعَي مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض وجدة إجازة بمناسبة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام 1438هـ، وذلك اعتباراً من يوم الخميس (أمس)، وحتى نهاية يوم السبت الموافق 11 رجب الجاري. صرح بذلك المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى أنه وفي ضوء ما اتضح للمختصين في المركز من آثار إيجابية لقضاء المستفيدين من برامج المركز الإجازات الدراسية العامة مع ذويهم، فقد صدرت التوجيهات بمنحهم تلك الإجازة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٢) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)