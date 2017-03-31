«مركز البابطين» الأول في التميز البحثي

حصل مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، على المركز الأول كأفضل لجنة محلية للأبحاث على مستوى المملكة، نظراً لتميزه في المجال البحثي.

وكرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاست»، واللجنة الوطنية لأخلاقيات البحوث الحيوية، المركز في مدينة الرياض.

يذكر أن المركز حقق مؤخراً عدداً من الجوائز والاعتمادات الطبية العالمية في مختلف المجالات الطبية والتطويرية والبحثية والتخصصية، حيث حاز على اعتماد الجودة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «JCI»، ليصبح أول مركز لجراحة القلب في منشآت وزارة الصحة يحقق الاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تطبيق نهج الجودة والتطوير والاهتمام بأمن وسلامة المرضى والسعي لكسب رضاهم باعتبارها مطلباً أساسياً وهدفاً مهماً لمنشآت صحة الشرقية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٤) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)