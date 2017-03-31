العتيبي: الفنيون أثبتوا احترافيتهم في عاصفة الحزم وإعادة الأمل

أشاد قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد العتيبي بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية والدور الكبير الذي يقوم به لدعم قواتنا الجوية بفنيين أكفاء.

جاء ذلك خلال رعايته في مدينة الأمير سلطان الرياضية الحفل الذي نظمه المعهد مساء أمس الأول، لتخريج 259 طالباً من الدفعة 126 من طلاب المعهد، بحضور قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد المعهد وأركانات المعهد، ومساعد قائد المنطقة الشرقية وجميع قادة أفرع القوات المسلحة بالشرقية، وعدد من العسكريين والمدنيين وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

وعبر اللواء العتيبي عن سعادته بمشاركة الخريجين حفل تخرجهم، مؤكداً أنهم الذي سيكونون إضافة للقوات الجوية، مبيناً أن الفنيين يقومون بدور كبير في القواعد الجوية، وقد أثبتوا خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل أنهم محترفون في تخصصاتهم ويعملون على مدار الساعة.

من جهته، أوضح اللواء السعدي، أن المعهد أنجز دورات متتالية وخرج أجيالاً متعاقبة بدأت بالدورة الأولى عام 1367هـ، وقال: «اليوم نشهد تخريج الدورة 126 ليبقى المعهد بتاريخه العريق هو المورد العظيم الذي يغذي قواتنا الجوية بالفنيين الذين يدفعون بالطائرات إلى السماء». وأشار اللواء إلى أن الدورة 126 من المعهد شهدت ابتعاث مجموعة من الطلاب الخريجين للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على التدريب الأكاديمي والتقني على منظومة طائرات «F15SA» وأنهوا تدريباتهم بنجاح، كما شهدت الدورة تخريج طلاب من البحرين.

وقام الطلاب الخريجون بالعرض العسكري، ورسم شعار المعهد، تلاه تسليم الراية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، ثم أّدى قائد جناح الطلاب العقيد الطيران الركن أحمد الحصيني، القسم الذي ردده الخريجون من بعده.

وأعلن قائد جناح التعليم العميد المهندس الركن سعيد بهلول نتائج الدورة 126 وتسليم الجوائز،

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٣) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)