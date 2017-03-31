«أمانة الطائف» تعزز الاستثمارات في المحافظة

وضعت أمانة منطقة الطائف استراتيجية للعمل خلال الفترة المقبلة، من خلال إيجاد فرص استثمارية مميزة ومتطورة، مع تسهيل الإجراءات للراغبين في الاستثمار من رجال الأعمال، بالإضافة إلى دعم أعمال النظافة وصحة البيئة من خلال مواكبة النمو السكاني والعمراني والسياحي الذي تشهده الأحياء والشوارع والساحات والمواقع السياحية والبرية، وتعزيز مراقبة المطاعم والمحلات والمطابخ والمقاصف والأسواق العامة والشعبية.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن استراتيجية عمل الأمانة تتمثل في تنفيذ البرنامج بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، منوهاً بدعم حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- جميع الجهود التنموية والتطويرية، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٦) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)