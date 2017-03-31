معرض لمكافحة التدخين في «ري الأحساء»

اختتم في هيئة الري والصرف الصحي بالأحساء، المعرض التوعوي التفاعلي لمكافحة التدخين الذي نظمته في البهو الخاص بها، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء».

واستهدف المعرض موظفي الهيئة، وشارك فيه 190 زائراً اطلعوا على محتويات المعرض الذي اشتمل على عروض تثقيفية عن آفة التدخين وتفعيل أنظمة مكافحة التدخين في المجتمع، إضافة إلى تكثيف البرامج العلاجية والتوعوية والإرشادية طوال فترة المعرض.

يُذكر أن المعرض يأتي ضمن الأنشطة والبرامج والخدمات التي تقدمها الهيئة لمنسوبيها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (٤) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)