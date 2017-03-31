إطلاق اسم «فارس الدبلوماسية» على مبنى المؤتمرات الخليجية

شارك وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أمس في حفل تدشين إطلاق اسم وزير الخارجية السابق، الأمير سعود الفيصل- رحمه الله-، على مبنى المؤتمرات في الأمانة العامة للمجلس في الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود الفيصل، والأمير فهد بن سعود الفيصل، والأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٤) صفحة (١) بتاريخ (٣١-٠٣-٢٠١٧)