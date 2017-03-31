ترامب يمنح الجيش تفويضًا أوسع لمهاجمة متشددي الصومال

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واشنطنواس

منح البيت الأبيض أمس الخميس الجيش الأمريكي تفويضًا أوسع لتوجيه ضربات في الصومال ضد حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان: ” إن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب بنيران دقيقة إضافية دعمًا لمهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) ولقوات الأمن الصومالية.”

وذكر المتحدث باسم البنتاجون الكابتن جيف ديفيز أن الدعم الإضافي الذي يوفره هذا التفويض سيساعد في حرمان حركة الشباب من الملاذات الآمنة التي قد يهاجمون منها المواطنين الأمريكيين أو المصالح الأمريكية في المنطقة.

واس  |  واشنطن

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