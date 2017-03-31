سحب رعدية على 8 مناطق بالمملكة

يتوقع لطقس اليوم، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنى في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.