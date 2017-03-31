أكبر البنوك تستعد للخروج من لندن

يستعد بنك “تشيس جي بي مورغان” الأميركي لشراء مكاتب في دبلن، عاصمة أيرلندا، كإحدى استراتيجياته للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني بينما حذر “سيتي غروب” موظفيه من الاستعداد لمغادرة “صعبة”.

وكتبت ماري إردوز، رئيسة مؤسسة جي بي مورغان للأصول وإدارة الثروات، ودانيال بينتو، رئيس بنك الشركة والاستثمار، في مذكرة إلى جميع الموظفين أن البنك لديه خيارات سيسلكها بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وتشمل تلك الخيارات شراء مكاتب في العاصمة الأيرلندية دبلن، تبلغ مساحته حوالي 130 ألف قدم مربع، ويمكن أن يضم أكثر من ألف عامل، وفقا لما ذكرته صحيفة “التايمز” البريطانية.

كما جاء في المذكرة “(جي بي مورغان) يبحث أيضا على خيارات أخرى في فرانكفورت ولوكسمبورغ وباريس (…) لقد أمضينا الأشهرة القليلة الماضية في مراجعة كل هذه الخيارات، وتقييم احتياجات العملاء والموظفين (…) إنها عملية معقدة ولن نتسرع في أي قرارات”.

تجدر الاشارة “جي بي مورغان” يوظف حوالي 160 ألف شخص في المملكة المتحدة، ويعتبر أكبر بنك استثماري في أوروبا.