الدولار يرتفع بعد أسبوع من المكاسب

ارتفع الدولار خلال التعاملات في القارة الآسيوية، اليوم الجمعة، محافظا على المكاسب التي حققها هذا الأسبوع بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، بحسب “رويترز”

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية في العالم 0.1 في المئة ليصل إلى 100.50، وليحقق 0.9 في المئة خلال الأسبوع، والرقم ليس بعيدا عن أعلى رقم للعملة الأميركية خلال أسبوعين وبلغت 100.60.

وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1 في المئة ليصبح 1.0681، وبلغت نسبة انخفاضه طيلة الأسبوع 1.1 في المئة.

وفي مقابل نظيره الأميركي، كان الدولار ثابتا ليصل إلى 111.98 ين، بارتفاع بلغ 0.5 في المئة خلال الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة ليصل إلى 1.2490 دولار ، وذلك بعد أسبوع من الأداء المتقلب بسبب إعلان بريطانيا البدء في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.