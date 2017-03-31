انخفاض الأسهم اليابانية

انخفضت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى إغلاق لها في أكثر من سبعة أسابيع اليوم الجمعة، في جلسة متقلبة أقبل فيها المستثمرون على جني الأرباح في آخر أيام تداول السنة المالية، وسط موجة بيع في العقود الآجلة والأسهم التي تعكس أداء السوق مثل أسهم شركات التصدير.

ونزل مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.8 في المئة ليغلق عند 18909.26 نقطة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ التاسع من فبراير.

وخسر المؤشر 1.8 في المئة على مدى الأسبوع و 1.1 في المئة خلال الشهر الحالي.

وفقد مؤشر نيكي 1.1 في المئة على مدى الربع الأول من 2017. وهبطت مؤشرات جميع القطاعات ماعدا المرافق.