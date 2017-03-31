اللواء عسيري بخير

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، سلامة مستشار سمو وزير الدفاع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري بعد تعرضه لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين.

وقالت السفارة عبر تغريدات لها بتويتر ” تود السفارة التأكيد على سلامة اللواء أحمد عسيري، الذي تعرض لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين”.

وأضافت ” تعرض اللواء لمحاولة اعتداء من متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن، وتود السفارة شكر الشرطة البريطانية على تعاونهم في حماية المكان والتأكد من سلامة خروج السفير وسعادة اللواء من المبنى”.

وأكدت السفارة أن برنامج التواصل للواء عسيري في بريطانيا مستمر دون تغيير رغم المحاولات اليائسة لتعطيله من قبل قوى تنتهج العنف مبدأً.