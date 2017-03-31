“فيفا ” يسلم السلطات السويسرية ملف التحقيقات الداخلية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، أنه استكمل تحقيقاته الداخلية في ادعاءات الفساد، وقدم بالفعل التقارير الخاصة بتلك التحقيقات إلى السلطات السويسرية.

وذكر الفيفا في بيان، أن المستشار الخارجي للاتحاد قدم تقريرًا من 1300 صفحة، مرفقًا بأكثر من 20 ألف صفحة من مستندات متعلقة بالتحقيق، قد جمعت على مدار 22 شهرًا اعتبارًا من عام 2015.

وجاءت التحقيقات على هامش حملة اعتقالات وتوجيه الاتهامات إلى أكثر من 40 مسؤولاً وجهة معنية، ضمن تحقيقات أجرتها الولايات المتحدة في إدعاءات تهرب واحتيال وغسيل أموال، في عمليات بيع حقوق التسويق والبث لبعض البطولات.