انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا

أظهرت بيانات شركة “نايشنوايد” البريطانية للتمويل العقاري اليوم، تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال شهر مارس للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وبحسب وسائل إعلام محلية بريطانية، أوضحت “نايشنوايد” أن متوسط سعر المنازل انخفض بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى نحو 207 آلاف جنيه إسترليني. مما يعد أول تراجع تشهده أسعار المنازل منذ يونيو 2015، الذي جاء مخالفًا لتوقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى احتمال وجود زيادة في الأسعار بنسبة 0.4 في المئة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك إنجلترا نشر تقريرًا في وقت سابق من الأسبوع الماضي يكشف فيه أن موافقات الرهونات العقارية تراجعت في فبراير للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

كما أنه من المتوقع أن يتعرض سوق السكن في بريطانيا لضغوط في عام 2017 بسبب التضخم وضعف نمو الأجور.