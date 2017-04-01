صحيفة الشرق – العدد 1945 – نسخة الرياض

أمير الشرقية يعزِّي حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ حمد…
240 بحاراً يعرضون تراث الخليج البحري في الساحل الشرقي
إنشاء قسم للبرمجيات في جامعة شقراء
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إنشاء قسم للبرمجيات في جامعة شقراء
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أمير الشرقية يعزِّي حاكم الفجيرة في وفاة الشيخ حمد الشرقي
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