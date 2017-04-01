مصرع 8 مواطنين وإصابة آخر على طريق «سامودة ـ قبة»

توفي 8 أشخاص، 6 من أسرة واحدة، إثر اصطدام سيارتين على طريق سامودة ـ قبه ( 180 كلم من حفرالباطن) في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الأول.

وأدى اصدام السيارتين، الأولى شيفروليه كروز يقودها مواطن ووالدته وخمسة من أشقائه، والثانية كامري يقودها مواطن ويرافقه آخر، إلى مصرع الأم وخمسة من الأشقاء وإصابة أحدهم وهو في حالة حرجة، فيما توفي راكبو السيارة الثانية.

وباشر الحادث فرق الهلال الأحمر ومدير الحوادث في مرور حفرالباطن المقدم نايف بن فهد الشمري. يذكر أن الطريق الذي شهد الحادث ذو مسار واحد وغير مضاء، ويشهد حركة مستمرة لكونه يربط بين منطقة القصيم ومحافظة حفرالباطن ودول الخليج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٦) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)