وافق مجلس القضاء الأعلى على افتتاح دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وفق الإحصاءات و حجم العمل مما سيسهم – إن شاء الله- في تقارب مواعيد الجلسات وسرعة الإنجاز، كما أقر حركتي نقل قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى، كما وافق على توجيه 38 قاضياً – سبق الإعلان عنهم في البوابة الإلكترونية للمجلس – من المعينين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية المحتاجة في محاكم الدرجة الأولى، دعماً لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للقضاء في دورته الثالثة الذي عقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 29 جمادى الآخرة – 1 رجب الجاري، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس، حيث جرى بحث عديد من المواضيع المعروضة في جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة.

وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي الشيخ سلمان النشوان أن المجلس وافق على نشر الأحكام القضائية المصادق عليها من محاكم الاستئناف المقدمة من وزارة العدل حسب اختصاصها المنصوص عليها في المادة (71/3) من نظام القضاء، لما تحتويه من مادة قضائية منتقاة ستثري الثقافة العدلية وستساعد المهتمين من المتخصصين وغيرهم في فهم الأحكام القضائية وإجراءاتها.

وأفاد النشوان أن المجلس نظر في المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٢) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)