1.5 مليار ريال لمستفيدي الضمان ومبالغ الغذاء والكهرباء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبلغ معاشات شهر رجب لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي. وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في الوزارة الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغت 1.229.024.347 ريالاً لـ 846.890 أسرةً مسجلة في الضمان الاجتماعي. وأشار الفريان إلى أنه تم صرف معاش شهر رجب للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق «الآيبان»، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع «مدى»، مؤكداً أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين على الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، وفتح حساب بنكي شخصي، للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد. وقال الفريان: إن الوزارة أودعت المساعدات النقدية لشهر رجب لأجل الغذاء لـ787.687 مستفيداً، بقيمة 176.047.872 ريالاً، وقامت بإيداع المبالغ الخاصة ببرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لـ787.557 مستفيداً، بإجمالي وصل إلى 91.341.758 ريالاً، ليصل المبلغ المودع الإجمالي الخاص بشهر رجب إلى 1.496.413.977 ريالاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٤) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)