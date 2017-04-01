انطلاق مهرجان «كلنا نحب التراث» في نجران.. الأحد

تنطلق غداً في نجران فعاليات مهرجان «كلنا نحب التراث» الذي تدعمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منتزه أبا الرشاش بعد صلاة العصر، يستمر لمدة 3 أيام يتضمن تقديم عديد من الأعمال التراثية، وعرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة، بالإضافة إلى تقديم الفعاليات من العروض المميزة، وعديد من الأنشطة والبرامج التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.

وأوضح مدير عام الهيئة في منطقة نجران صالح محمد آل مريح، أن فعاليات مهرجان جاءت بعد موافقة أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٤) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)