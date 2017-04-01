استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر السفارة بأنقرة أمس، السفير البوسني بكر سادوفيج. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
الخريجي يستقبل السفير البوسني
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٢) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)
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