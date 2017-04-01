الخريجي يستقبل السفير البوسني

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الرياضواس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر السفارة بأنقرة أمس، السفير البوسني بكر سادوفيج. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٢) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)
الرياض  |  واس
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