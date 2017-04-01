توعية 600 طفل بقواعد المرور

نظمت دار الطفولة التابعة لجمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس الأول، برنامج القرية المرورية، ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي ال33، لتوعية 600 طفل وطفلة من أطفال الدار بقواعد المرور والسلامة المرورية.

وقال الأمين العام للجمعية سمير العفيصان، إن الجمعية تهتم بمثل هذه البرامج لرفع المستوى الاجتماعي والثقافي والتربوي للأطفال بالمنطقة، عن طريق برامج رعاية الطفولة والأمومة التي تنفذها الكوادر العاملة من ذوي الخبرات في مجال رعاية الطفولة.

وأضاف أن دار الطفولة تدعم عملية التواصل بين الطفل والمجتمع، وكذلك بين الطفل ووالديه داخل البيئة التعليمية، حيث نظمت الدار اللقاء السنوي للآباء بالطلاب للوقوف على المستوى التعليمي لأطفالهم، فضلاً عن مهرجان (الأم والطفل) الذي تنظمه دار الطفولة بشكل دوري، من جانبه ذكر مساعد الأمين العام مدير إدارة الفروع يوسف المقرن، أن برنامج القرية المرورية بدار الطفولة يأتي ضمن البرامج والأنشطة التي تهدف لتشكيل وعي الطفل، وتعمل على تأصيل القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأطفال، إلى جانب عديد من البرامج التثقيفية والتوعوية الأخرى،

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٥) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)