جدة تستعيد ذكريات «الأتاريك» بتقنية الـ D5 الافتراضية

شهد مهرجان جدة التاريخية في نسخته الرابعة لهذا العام تحت عنوان «أتاريك» تشييد القبة التاريخية كأبرز الفعاليات التي يحتضنها المهرجان، وتصل لـ 65 فعالية تقام وفق أفضل المقاييس العالمية؛ حيث تحكي هذه القبة تاريخ مدينة جدة قبل 2600 عام في عرض مرئي يتم تحويل الموقع من الداخل إلى شاشة عرض كبيرة بتقنية 360 درجة يسرد خلاله قصة مدينة جدة ونشأتها وأبرز الحقب التاريخية التي تعاقبت عليها وصولاً إلى أن فتحها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-.

ويحفل المهرجان الذي افتتحه محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز الأربعاء، ويستمر 10 أيام، بـ 65 فعالية تحاكي التنظيم العالمي، وتعايش التطور والتنوع في المنتج السياحي في المملكة، إلى جانب باقة واسعة من العروض العالمية؛ حيث يمزج المهرجان التراث بالترفيه بالصورة التي تليق بمكانة وعراقة مدينة جدة الحضارية والثقافية والسياحية.

وتحيي الألوان الفلكلورية أمسيات المهرجان التي يتم تقديم عروضها داخل أزقة وحواري المنطقة التاريخية في محافظة جدة، وتسويقها سياحياً من خلال تنفيذ محاكاة للمواقع الأثرية باستخدام برامج التصميم والجرافيك، والخروج بألعاب تستهدف مختلف الفئات العمرية، واستحداث منصة محاكاة اختير لها مسمى القطار السريع أو ما يطلق عليها «رولركوستر»، تمكن الزوار من التنقل بين أزقة وحواري المنطقة والتعرف على أبرز الآثار بطريقة ترفيهية، عبر ارتداء نظارة الواقع الافتراضي بتقنية D5.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٤) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)