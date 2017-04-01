حديث الأطباء
حسن الخضيري
يومٌ بأيِّ حالٍ عُدتَ يا يومُ
في يومي ويوم أطباء العالم جميعا، سأرفع شعار التسامح والعفو وبقلب أبيض نقي، سأفتح صدري قبل ذراعي وسأنادي بفتح صفحة جديدة مع الجميع، سأنثر الورد الطائفي والفل الجيزاني والياسمين الدمشقي على الجميع وسأجعل من كلماتي عطرا يفوح بحبكم، سأسامح ذلك الشاب الذي أحضر والده إلى الطوارئ ذات مساء وهمس في أذني «تكفى يا دكتور توصى بالوالد أنا عندي مهمة عمل بالخارج وسأعود خلال أيام، ليغيب قرابة الشهر كنت أحاول أن أعوض والده مرارة الألم الممزوجة بالجحود والنكران التي لازمته إلى أن فارق الحياة كمداً، ليدخل الابن لعيادتي بعد سماع الخبر قائلاً: حسبي الله عليك ونعم الوكيل متبعها بسيل من الشتائم»، سأسامح من عطل معاملة ابتعاثي بدعوى النظام وآخرها لسنة، ومن تسبب في نحول جسمي جراء الهجولة بين الإدارات بعد العودة من البعثة بحثا عن بعض حقوقي، سأسامح المسؤول الذي لم يساوني بالأجنبي بل بنصف راتبه مردداً أنت ابن البلد!!!، سأسامح مديري الحبيب الذي لامني على التأخر بضع دقائق ولم أسلم من لسانه عندما غادرت المستشفى متأخرا بساعات بعد عملية صعبة لمريض عندما قال: من طلب منك؟ سأسامح كل صحفي كتب دون تيقن أو مصدر، كل شخص تحدث عن الأطباء في مجلس مبتدأً حدثني من أثق به أو من مصدر موثوق وأتبعها بأعاصير من الغيبة والنميمة، سأسامح من طلبني في خدمة وحاولت أن أساعده ولم أستطع فردد لدى بعض في غيابي «والله ما رأينا منه خيرا قط»، سأسامح من احتفلوا بالإيدز والسرطان والسكر ونسوا الطبيب في يومه (30 مارس)، وسأطلب من أهلي وأحبتي والمرضى جميعاً أن يسامحوا الفريق الصحي وأنا أحدهم في تقصيرنا، ونعدهم ببذل الغالي والنفيس من أجل صحتهم… أخوكم طبيب مسامح كريم.
نشكركم و نسأل الله لكم التوفيق …
و اتقوا الله في مرضاكم … انتم اخذتم العلم بفضل الله فلا تتكبرون و لا تتأففون من مرضاكم … و لا تتغيبون عن عيادتكم بحجة لديكم عيادات خارجية …
احب اقول للطبيب ان مهنته مهنة عظيمة ولها اجر كبير اذا اتمها علي اكمل وجه ولكنها سلاح ذو وجهين فاذا قصر وتسبب بالاذي لمريض فعليه ذنب التقصير والاستهتار لذلك لمن يجد نفسه قادرا علي العطاء من دون ملل وانتظار المقابل فهو طبيب جيد ومن لايستطيع فعليه ادراك ذلك والبحث عن مهنة اخري يتميز فيها
شكرا د.حسن لحديثك عن الطبيب ووجوب تكريمه في كل مناسبة وليس يوم واحد فقط بالسنة
واقول لكل طبيب:
داوي جروح الناس … جرحك يطيب
شمرا للاطباء الذين قدموا العطاء للمريض على اغراءات المال
الله يسامحك ويسامحنا مالنا غنى عنكم أنتم أبناؤنا وأحبائنا وفي قلوبنا وإذا حصل من أحد تعدي فذلك ضريبة المهنه الجزاء عند الله الجنه ماهي بلاش
مثل الام والأب هل جازؤهم ابنائهم الله ينفعك بعلمك وينفع بك ويعلي مراتبك ويخدمك المال والْبَنُون
اهلا يادكتور حسن الخضيري ….فضلا رد على مقال زميلك الكاتب سراج أبو السعود ..
وفضلا اعطه وجه كما طلب ….
سلمت يمينك وبورك قلمك وزادك الله حسن سريرة وطهارة قلب ونقاء نفس ( أدي ما عليك وتأمل من الله ما لك )،،،
جميييل بارك الله فيك