«العيادات السعودية» تتعامل مع 2985 حالة في «الزعتري»

تعاملت العيادات التخصصية السعودية في أسبوعها الـ 221، منذ بدء تقديم الخدمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين، مع 2985 حالة مرضية بناءً على التقرير الأسبوعي الصادر من قسم الإحصاءات العاملة هناك، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لتشمل جميع الفئات العمرية في المخيم.

وأشار المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني، إلى أن الإحصاء الطبي لهذا الأسبوع سجل مراجعة 829 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية، كما استقبلت عيادة القلب 56 مراجعاً، والنسائية 177، فيما تلقت 279 حالة في عيادة الطب العام العلاج، كما تعاملت عيادة الجراحة مع 40 حالة، والعظام 201 حالة، مضيفاً أن عيادة الجلدية تعاملت مع 269 حالة قدم لها العلاج المناسب، بينما بلغ مراجعو عيادة الأذن 217 حالة، أما قسم التطعيم للأطفال فاستقبل 68 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي «شقيقي صحتك تهمني»، إضافة إلى إجراء قسم المختبر 199 تحليلاً مخبرياً.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن السمحان، أن الحملة الوطنية السعودية أولت الأشقاء اللاجئين السوريين الاهتمام الكبير من خلال جملة من البرامج الإغاثية والإنسانية التي تغطي كافة الجوانب الحياتية لهم، بالإضافة إلى استحداث كل ما هو في مصلحة الشقيق السوري من البرامج الصحية والتنموية لتوفير كل سبل الراحة لهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٢) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)