منتدى علمي للطلاب السعوديين في بريطانيا

تبدأ بمقر أكاديمية الملك فهد في العاصمة البريطانية لندن اليوم، أعمال المنتدى العلمي الأول للجمعية العلمية للطلاب السعوديين بالمملكة المتحدة بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات البريطانية.

ويُعد المنتدى باكورة نشاط الجمعية العلمية للطلاب السعوديين بالمملكة المتحدة في دورتها الثالثة واستكمالاً لجهود الجمعية في الدورتين الأولى والثانية. وُيشارك في المنتدى نخبة من المحاضرين من الأساتذة في الجامعات البريطانية لتقديم محاضرات تخصصية في مجالات عدة، كما سيقام على هامشه معرض الملصقات العلمية لملخصات أبحاث المشاركين من الطلاب السعوديين في المعرض والإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم.

وأعرب الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي، عن تقدير الملحقية الثقافية للجهود المبذولة في عمل الجمعية، ولجهود القائمين عليها من الطلاب السعوديين والأساتذة البريطانيين وشركاء الملحقية من الجامعات البريطانية والجامعات والجهات الداعمة والراعية لأنشطة الجمعية منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تطوير وصقل المهارات البحثية والعلمية، وإيجاد فرص التواصل الفاعل لتبادل الخبرات بين الطلاب والباحثين السعوديين في المملكة المتحدة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٢) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)