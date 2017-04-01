حجار: مسؤولية ولاة أمرنا تجاه القرآن لا تشيخ ولا تهرم

أكّد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتّنمية الدكتور بندر حجار أن مسؤولية ولاة الأمر في بلادنا تُجاه القرآن الكريم لا تشيخ ولا تهرمُ، فهو الدّستور والملهم للتّشريع والمصدر الأساس للحكم في شؤون حياتنا. مشيراً إلى أن المملكة تعتز بأن تعليم القرآن الكريم لأبنائها أساسٌ ثابتُ في مناهج التّعليم، وتتفرّد بنظامها التّعليمي الحريص والمحفز على إشاعة حفظ القرآن، ودراسة علومه، قياماً بالواجب الإسلامي في الحفاظ على الوحي وصيانة تراثه وفتح مدارس خاصة لتعليمه وحفظه وتجويده وإعداد مدرسين له وللعلوم الشرعيَّة وإعداد أئمة للمساجد.

وقال بمناسبة إطلاق المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان الخيرية لحفظ القرآن وتجويده في دورتها التاسعة عشرة بالرياض إن العناية بالقرآن الكريم من ثوابت هذه الدّولة، وسيبقى تعليمه وتعلّمه متواصل – بإذن الله – وفاءً بواجب تربية النّاشئة على مائدة القرآن. لافتاً إلى أن الدولة تخصّص للملتحقين به جوائز تشجيعيّة ومكافآت مالية وفق لائحة تنظّم ذلك. وقد هذه الجهود حتى أصبح لدينا اليوم 3018 مدرسة نظاميّة لتحفيظ القرآن ويتلقى العلم فيها 278.336 طالباً وطالبة

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٢) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)