سقوط عصابة سرقة المنازل في حائل

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل من القبض على عصابة سرقة المنازل في حائل، وتضم ثلاثة أشخاص منهم اثنان من جنسية عربية والثالث سعودي وجميعهم بالعقد الثاني من العمر. وأوضح الناطق الرسمي بشرطة المنطقة الرائد سامي الشمري أن الجهات الأمنية بلغت خلال الأسابيع الماضية عن تعرض عدد من المنازل للسرقة بأحد الأحياء جنوب مدينة حائل، حيث تم عمل جملة من الإجراءات من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي، وأدت بفضل الله إلى تحديد هوية الجناة وضبطهم. مضيفا أنه بعد سماع أقوالهم أقروا بسرقة عدد 4 منازل، كما عثر على المسروقات التي كانت بحوزتهم، وتم توقيفهم وإحالة أوراق القضية لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لتطبيق النظام بحقهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٦) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)