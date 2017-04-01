شهدت محافظة حقل أمس توافد أعداد كبيرة من السياح والزوار القادمين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة تزامناً مع انطلاقة إجازة الربيع، وسط جهود مكثفة من القطاعات الحكومية لاستقبال المتنزهين.
وأوضح أمين عام لجنة التنمية السياحية في المحافظة عمر أبوالعز، أن مهرجان ربيع حقل يستقبل الزوار يومياً في متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري ولمدة أسبوع.
إقبال كبير من الزوار على حقل
شهدت محافظة حقل أمس توافد أعداد كبيرة من السياح والزوار القادمين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة تزامناً مع انطلاقة إجازة الربيع، وسط جهود مكثفة من القطاعات الحكومية لاستقبال المتنزهين.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٥) صفحة (٤) بتاريخ (٠١-٠٤-٢٠١٧)
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