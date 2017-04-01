وزير التعليم يعزي أسرة المعلمة بسمة البركين

أجرى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً بزوج الفقيدة المعلمة بسمة عبدالله نومان البركين، معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة الثانوية 68 بجدة التي انتقلت إلى رحمة الله يوم الأربعاء الماضي أثناء تأديتها لواجبها التربوي والتعليمي.

وقال العيسى عبر حسابه في تويتر: “رحم الله فقيدة العلم والتعليم المعلمة بسمة البركين التي انتقلت إلى رحمة الله وهي تؤدي واجبها في مدرستها “، مقدماً باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات التعليم التعازي والمواساة لزوج وأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان، واصفًا إياها بفقيدة العلم والتعليم.