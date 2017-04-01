الطلبة السعوديون في أستراليا بخير

أكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزلندا بالإنابة، مشعل بن حمدان الروقي، أن الطلبة السعوديين في أستراليا بخير ولله الحمد، ولم يتأثروا بإعصار “ديبي” الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا بقوة عاصفة من الفئة الرابعة، مما تسبب بفيضانات وأضرار بالغة بالأرواح والممتلكات.

وقال حمدان الروقي: إن السفارة طلبت من الطلبة السعوديين الالتزام بتعليمات السلطات المعنية، وزودتهم بأرقام للاتصال بالسفارة والملحقية.

من جهته عبر رئيس نادي الطلبة السعوديين في مدينة جولد كوست بولاية كوينزلاند جعفر المالكي، عن شكره وتقديره لسفارة المملكة بأستراليا على الدعم والاهتمام الذي قدمته للطلبة المقيمين في مناطق الإعصار ومتابعة شؤونهم أولاً بأول.

يذكر أنه لا يزال هناك أكثر من 140 ألف منزل بدون كهرباء في مناطق الإعصار، كما أن العديد من البلدات أصبحت معزولة بسبب الفيضانات التي تلت الإعصار، حيث تسعى فرق الإغاثة لتقييم الأضرار، ووضعت القوات العسكرية ومروحيات وطائرات في حال التأهب لمساعدة عملية التنظيف التي تقوم بها الحكومة الأسترالية في المناطق المتضررة.