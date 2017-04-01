“لمبة إضاءة” داخل أحشاء “عشريني” 11 عاماً

عثر الأطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء، على “لمبة إضاءة” داخل أحشاء مقيم آسيوي يبلغ من العمر 21 عاما.

ولجأ المقيم إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة إعياء وغثيان، صاحبها ارتفاع في درجة حرارته، ليتم إخضاعه فورا لفحوصات شاملة.

وأثبتت الفحوصات وجود “جسم غريب” في بطن المريض، ليقرر الأطباء إحالته إلى غرفة العمليات، ليفاجؤوا، أثناء العملية، بوجود “لمبة” متوسطة الحجم بالقرب من القولون.

وأفاد المريض بأنه ابتلع اللمبة وهو طفل لا يتعدى عمره 10 سنوات، وظلت في بطنه 11 عاما كاملة حتى أصابه الإعياء ولجأ إلى المستشفى!