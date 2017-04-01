مقتل خمسينية بطلق ناري في أبها

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة عسير صباح اليوم السبت، القبض على شاب ثلاثيني، بعد إقدامه على إطلاق النار على امرأة خمسينية داخل منزلها في أبها، ولاذ بالفرار.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش: “إن بلاغا ورد لمركز شرطة شرق أبها مساء أمس الجمعة، عن وقوع قضية إطلاق نار.

وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفق المختصين لمباشرة اجراءات الاستدلال الأولية ووجد امرأة في عقدها الخامس، وقد فارقت الحياة رحمها الله إثر تعرضها لطلق ناري من نوع مسدس بداخل منزلها.

وأضاف الرائد الدباش: “من لحظة البلاغ أعدت خطة أمنية محكمة ووضع نقاط تفتيش بمداخل ومخارج مدينة أبها، وتكثيف الدوريات السرية والعلنية.

وبفضل الله ثم بجهود رجال الأمن من الدوريات الأمنية والبحث والتحري ومتابعة من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، تم القبض على المتهم في وقت وجيز، وهو في العقد الثالث من العمر الذي حاول الهرب وضبط السلاح المستخدم في القضية، وأشعرت هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.