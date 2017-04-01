مقتل 5 من قادة الحوثي في صعدة

قتل 5 من القادة البارزين في ميليشيات الحوثيين، أمس الجمعة، في غارة للتحالف العربي لدعم الشرعية، استهدفت تجمعا لهم في سوق الصيالمة بمديرية الصفراء شمال شرقي محافظة صعدة معقل الحوثيين، وفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية”.

ومن بين القتلى قائد التدخل السريع فواز شايع القمادي، والقيادي طارق يحيى ناصر الصيلمي و3 آخرون لم تعرف هوياتهم بعد.

وفي السياق ذاته، أكد العميد عبدالقادر شويط قائد لواء النخبة التابع للجيش الوطني بالبقع بمحافظة صعدة اندلاع اشتباكات بين فصيلين تابعين لميليشيات الحوثي في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، شرقي صعدة.

وأشار إلى أن الاشتباكات، التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، وقعت بسبب خلاف نشب بينهم.