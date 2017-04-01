2887 مخالفاً للإقامة والعمل في القصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن ضبط 2887 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل عبر حملاتها الأمنية التي نفذتها الشهر الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن التنسيق المشترك مع فرع وزارة العمل أسهم في تحقيق هذه النتائج، مؤكداً أن الجهات الأمنية ماضيةً في تتبعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، مالم يبادروا بانتهاز الفرصة الممنوحة لهم التي بدأت مطلع الشهر الحالي وحددت بتسعين يوماً، لمساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.