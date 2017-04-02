مشاريع بلدية في مكة و «الشرقية» بـ 337 مليون ريال

وقَّع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، عقود مشاريع بلدية جديدة في كل من مكة المكرمة وجدة والدمام والخبر، بتكلفة بلغت 337.164.01 ريال، شملت صيانة الحدائق والمزروعات وشبكات الطرق والإنارة. وتضمنت المشاريع تقديم خدمات هندسية استشارية لاستكمال الإشراف على بعض التقاطعات بالطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة، بمبلغ 55.230.000.00 ريال.

وفي محافظة جدة شملت العقود صيانة شوارع المحاور الرئيسة (أعمال إضاءة) بتكلفة 34.406.350 ريالاً، وصيانة شوارع جنوب جدة بتكلفة 39.715.020 ريالاً، لتصل التكلفة الإجمالية لهذين المشروعين 74.121.370 ريالاً.

كما تضمنت العقود تنفيذ مشروع صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء والأشجار والزهور وشبكات الري بمدينة الدمام للأعوام 2016/2019م بتكلفة 99.970.510.07 ريالات.

وفي محافظة الخبر شملت العقود تنفيذ مشروع صيانة شوارع شمال المحافظة خلال الفترة من 1436 إلى 1439هـ وذلك بتكلفة قدرها 30.842.505 ريالات، ومشروع صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وشبكات الري والأعمال الكهربائية بالحدائق والساحات والكورنيش بمحافظة الخبر للأعوام 2015/2018م، وبتكلفة بلغت 76.999.616.94 ريالاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٣) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)