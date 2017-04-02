تواصلت لليوم الثالث على التوالي مناورات التمرين الجوي السعودي السوداني المشترك «الدرع الأزرق 1» بقاعدة الشهيد الفريق طيار عوض خلف الله الجوية في مدينة مروي وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، بمشاركة عدد من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز «إف 15 سي» و «تايفون» وعدد من طائرات القوات الجوية السودانية من طراز «ميج 29» و»سوخوي 25» و «سوخوي 24» و»مي» المروحية و(رادار توجيه مقاتلات اعتراضية) .
وبحسب قائد التمرين العقيد علي مجرّي القحطاني فإن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك لأول مرة في تمرين مع نظيرتها السودانية السودان، وذلك لتعزيز العمليات الجوية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ورفع مستوى القدرات العسكرية والجاهزية القتالية للمشاركين.
ويهدف تمرين «الدرع الأزرق 1» إلى تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأعمال القتالية للمقاتلات الجوية بمناوراتها المختلفة والعمل كفريق واحد لتخطيط وتنفيذ العمليات ودعم التعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.
تواصل المناورات في قاعدة مَرَوي الجوية
«الدرع الأزرق 1» يرفع مستوى القدرات العسكرية والجاهزية القتالية للطيارين السعوديين والسودانيين
تواصلت لليوم الثالث على التوالي مناورات التمرين الجوي السعودي السوداني المشترك «الدرع الأزرق 1» بقاعدة الشهيد الفريق طيار عوض خلف الله الجوية في مدينة مروي وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، بمشاركة عدد من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز «إف 15 سي» و «تايفون» وعدد من طائرات القوات الجوية السودانية من طراز «ميج 29» و»سوخوي 25» و «سوخوي 24» و»مي» المروحية و(رادار توجيه مقاتلات اعتراضية) .
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