«الدرع الأزرق 1» يرفع مستوى القدرات العسكرية والجاهزية القتالية للطيارين السعوديين والسودانيين

تواصلت لليوم الثالث على التوالي مناورات التمرين الجوي السعودي السوداني المشترك «الدرع الأزرق 1» بقاعدة الشهيد الفريق طيار عوض خلف الله الجوية في مدينة مروي وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، بمشاركة عدد من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز «إف 15 سي» و «تايفون» وعدد من طائرات القوات الجوية السودانية من طراز «ميج 29» و»سوخوي 25» و «سوخوي 24» و»مي» المروحية و(رادار توجيه مقاتلات اعتراضية) .

وبحسب قائد التمرين العقيد علي مجرّي القحطاني فإن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك لأول مرة في تمرين مع نظيرتها السودانية السودان، وذلك لتعزيز العمليات الجوية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ورفع مستوى القدرات العسكرية والجاهزية القتالية للمشاركين.

ويهدف تمرين «الدرع الأزرق 1» إلى تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأعمال القتالية للمقاتلات الجوية بمناوراتها المختلفة والعمل كفريق واحد لتخطيط وتنفيذ العمليات ودعم التعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

1020587.jpg مقاتلة إف 15 لدى هبوطها 1020599.jpg فنيون سودانيون يزودون إحدى الطائرات بالوقود 1020605.jpg مقاتلات ميج 29 المشاركة في المناورة 1020595.jpg طائرات تايفون في طريقها لتنفيذ إحدى المناورات 1020588.jpg سرب من مقاتلات إف 15 تستعد للتحليق 1020638.jpg طائرات الـ”إف 15” والـ”تايفون” المشاركة في مناورات “الدرع الأزرق 1” التي تجري حالياً في مدينة مروي شمال السودان (واس) 1020637.jpg طائرات الـ”إف 15” والـ”تايفون” المشاركة في مناورات “الدرع الأزرق 1” التي تجري حالياً في مدينة مروي شمال السودان (واس) 1020635.jpg طائرات الـ”إف 15” والـ”تايفون” المشاركة في مناورات “الدرع الأزرق 1” التي تجري حالياً في مدينة مروي شمال السودان (واس) 1020634.jpg طائرات الـ”إف 15” والـ”تايفون” المشاركة في مناورات “الدرع الأزرق 1” التي تجري حالياً في مدينة مروي شمال السودان (واس)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٣) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)