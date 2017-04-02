الأميرة عادلة بنت عبدالله ترعى «معرض بساط الريح»

ترعى رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية الأميرة عادلة بنت عبدالله، معرض بساط الريح الذي ستبدأ فعالياته اعتباراً من يوم الخميس 16 رجب 1438هــ ويستمر لمدة 6 أيام.

عقدت اللجنة الإعلامية التطوعية (لمعرض بساط الريح الثامن عشر) اجتماعها الثالث وذلك في قاعة أجنحة شذا الفندقية بحي الزهراء في جدة. برئاسة الدكتورة جواهر العبدالعال عضو مجلس الأمناء في المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، ورئيسة اللجنة الإعلامية التطوعية لمعرض بساط الريح الثامن عشر، وذلك بهدف الاطلاع ومناقشة كل ما تم وما سيتم من أخبار وتغطيات قبل وأثناء وبعد المعرض، إضافة إلى معرفة الإيجابيات والمقترحات، والسلبيات إن وجدت. كما سيتم إهداء الإعلاميين والإعلاميات أعضاء اللجنة الإعلامية التطوعية هدية رمزية.

وشكرت الدكتورة العبدالعال جميع وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني الداعمة لمعرض بساط الريح إعلامياً، متمنية دوام التواصل الإعلامي الهادف إلى التعريف بالمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية وبما تقوم به من برامج خلاقة وإنسانية لخدمة فئة عزيزة على قلوبنا جميعاً من المرضى الذين ترعاهم المؤسسة في مجتمعنا الطيب أهله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٤) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)