30 حرفياً وبحاراً من البحرين في «الساحل الشرقي»

استقطبت اللجنة المنظمة لمهرجان الساحل الشرقي في نسخته الخامسة خلال هذا العام نخبة من أمهر الحرفيين في مملكة البحرين الشقيقة، وخصصت لهم «6» أركان لمزاولة الحرف اليدوية كصناعة السلال والقراقير والحبال والفخار والزيوت وغيرها، بالإضافة إلى مشاركتهم في العروض البحرية طوال أيام المهرجان.

وقال مساعد المشرف على الركن البحريني إبراهيم بن علي، إن مهرجان الساحل الشرقي يعتبر من المهرجانات المميزة على مستوى الخليج، وأبرز ما يميزه مشاركة كافة دول الخليج العربي وكذلك موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وكثافة الجمهور، مشيراً إلى أن زوار المهرجان يستمتعون بشكل يومي بعروض تبرز تقاليد وثقافة شعوب المنطقة، إلى جانب تقديم الأكلات الشعبية والمنتجات التقليدية والمعاصرة.

وعن عدد المشاركين، قال بأن العدد تضاعف عن العام الماضي، إذ يبلغ هذا العام (30) مشاركاً، منهم مجموعة حرفين يتوزعون على محلين للطواشة «بيع اللؤلؤ» ومحل لصناعة الحبال ومحل لصناعة زيت التشحيم، الذي يستخدم لطلاء المراكب البحرية، ومحل لعرض القواقير والسلال، وبقالة عذاري، والمجموعة الأخرى توجد في البحر «بحارة» وهم أصحاب مهنة وحرفة.

وأضاف أن مشاركة البحرين كل عام في مهرجان الساحل الشرقي تأتي لعمق العلاقات وأواصر المحبة والقربى بين السّعودية والبحرين، وتشجيعاً للسياحة في البلدين الشقيقين، متمنياً للقائمين على المهرجان التوفيق والنجاح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٤) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)