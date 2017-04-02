إنجاز 86 % من تطوير شلال حي العريسة في نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 86% من مشروع تطوير شلال العريسة، الذي يشمل المنطقة المقابلة للشلال من الجهة الجنوبية، والشمالية الشرقية.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، أن الأمانة تولي مشاريع المتنزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة اهتماماً كبيراً لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة لكونها تشكل متنفساً لأهالي وسكان مدينة نجران وسط تكامل جميع الخدمات.

من جانبه، بيَّن وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المشروع عِبارة عن تطوير للمنطقة المقابلة للشلال من الجهة الجنوبية والشمالية الشرقية، حيث يحتوي على ممرات للمشاة من «الإنترلوك» وكراسي جلوس خشبية وخرسانية و»بردورات» وألعاب أطفال ومظلات وحاويات نظافة، إضافة إلى إنشاء خزانات من الخرسانة المسلحة وشبكة ري أوتوماتيكية وزراعة مسطحات خضراء بمساحة 16000 متر مربع وأعمدة إنارة تجميلية موزعة على كامل الموقع، إلى جانب مواقف للسيارات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)