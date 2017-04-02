140 عاملاً ينظفون كورنيش وحدائق الخبر

كثفت إدارة النظافة في بلدية محافظة الخبر أعمالها في المتنزهات والحدائق، وخصصت 140 عامل نظافة في كورنيش محافظة الخبر للخدمة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أنه تم تشكيل فرق طوارئ، تعمل وفق برنامج عمل مخصص، وتكثيف جهود قسم العمليات وخدمات النظافة، فضلاً عن زيادة العمالة خلال الفترة المسائية على الطرقات والحدائق والكورنيش والواجهة البحرية.

وبيَّن أنه تم تكثيف العمل على نظافة دورات المياه العامة خاصة في الكورنيش والواجهة البحرية على مدار الساعة، وتخصيص نحو 140 عاملاً في الحدائق العامة والمتنزهات، و10 عمال مخصصين لنظافة دورات المياه، ورفع النفايات من حوالي 1000 برميل وحاوية في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة.

وأهاب المهندس سلطان الزايدي بجميع المتنزهين الحرص على مساندة فرق النظافة لتأدية واجبها، والحفاظ على تلك المنشآت والأماكن الترفيهية والمتنزهات، وعدم إلقاء النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، أو العبث بدورات المياه، مؤكداً أن المحافظة على نظافة المدينة بما تحتويها من مرافق خدمية وسياحية وترفيهية هي من أهم الأولويات التي تحرص عليها بلدية محافظة الخبر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٥) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)